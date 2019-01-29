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Kemoterapinin ardından buz kaskı saçı koruyor, moral veriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

Kemoterapi gören onkoloji hastalarında travmaya yol açan saç dökülmesi, artık saç derisi soğutma yöntemiyle önlenebiliyor.

Kemoterapi gören onkoloji hastalarında travmaya yol açan saç dökülmesi, artık saç derisi soğutma yöntemiyle önlenebiliyor. Saçları korumak için buz kasklarını kullandıklarını belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu, "Saç dökülmesi hastayı tedavi reddine kadar götürebiliyor. Tıp teknolojisi işte bu soruna da çare geliştirdi; artık saç derisinin kemoterapiden etkilenmesini engelleyen soğutma cihazları devrede, sonuçları da yüz güldürücü, moral verici" dedi.
Kanser tedavisinde sürekli gelişmeler kaydedildiğini belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uslu, özellikle kadınlar için kemoterapinin en travmatik ve görünür etkisinin saç dökülmesi olduğunu söyledi. Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser tipi olduğunu ve her 8 kadından 1’inin meme kanseri tanısıyla karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Uslu, "Meme kanseri tanısı alan hastaların önemli bir kısmı kemoterapi ile tedavi ediliyor. Kemoterapi kanser hücrelerini öldürürken, saç hücreleri gibi sağlıklı hücrelere de zarar verir. Bu nedenle kemoterapi alan hastaların ortalama yüzde 80’inde saç dökülmesi görülmektedir. Görünüm nedeniyle yaşanan duygusal travma, kanser hastası olduğunun bilinmesi, varsa çocuklarının bu durumdan kötü etkileneceğini düşünmek yaşanan ciddi problemler arasındadır. Bu durum sosyal yaşantıdan uzaklaşma ve tedaviyi reddetme gibi sonuçlara neden olabilmektedir" diye konuştu.

"Hastalarımızın kendilerini iyi hissetmeleri açısından önemli"
Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uslu, eskiden kemoterapi gören hastalarda saç dökülmesini engelleyebilecek herhangi bir yöntemin bulunmadığını, son yıllarda geliştirilen saç derisini soğutma cihazları ile bu durumun değiştiğini söyledi. Tıp dünyası için önemli olan JAMA Dergisi’nde 2017’de saç derisini soğutma cihazlarıyla ilgili çalışmaların sonuçlarının açıklandığını dile getiren Prof. Dr. Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kemoterapi alıp bu cihazı kullanan meme kanserli hastaların yüzde 70 ile 90’ında saç dökülmesi olmamış, cihaz kullanmayan tüm hastaların ise saçları dökülmüştür. Etkin bir teknik ve güvenli oldukları da Amerikan FDA kuruluşu tarafından onaylanan bu cihazları çok önemsiyoruz; çünkü hastalarımızın kendilerini iyi hissetmeleri açısından önemli. Kent Onkoloji Merkezimizde isteyen hastalarımızın kullanımına sunduğumuz cihaz, Türkiye’deki en gelişmiş cihaz. Bu cihazın çalışma prensibi de basit. Başa ayarlanarak takılan ve küçük bir dondurma sistemine bağlı silikon başlık sayesinde saçlı derideki damarlar büzüşüyor ve kemoterapi ilacının saç köklerine ulaşması engellenerek saç dökülmesi sorunu ortadan kalkıyor. Kask, kemoterapi seansından bir süre önce başa takılıyor. Bu cihazlar saç dökülmesine neden kemoterapi verilen birçok kanser türünde de uygulanabiliyor; hematolojik malignitesi olanlarda, baş boyun kanseri vakalarında, soğuk alerjisi ve soğuk aglütinin hastalığı olanlarda kullanılmıyor."

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