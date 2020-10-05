'Ken Bebek' Jessica Alves geçtiğimiz yıl kadın olmuştu! Sokakta aşka geldi

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek’e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, bir dizi ameliyat daha olarak gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Bodrum'a tatile gelen ünlü şov insanı, magazin basınının büyük ilgisini çekmişti.



Şimdilerde platik cerrah olan sevgilisi Giacomo Urtis'le Milano'da tatil yapan Jessica Alves, sokak ortasında aşka gelerek sevgilisini öpücüklere boğdu.

Jessica Alves'in göğüslerini açıkta bırakan elbisesine sevgilisinin müdahale etmesi dikkatlerden kaçmadı.

