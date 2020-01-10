Ken Bebek Rodrigo Alves kadın oldu! İsmi artık Jessica Alves

Ken'e benzemek için 70'e yakın estetik operasyon geçirdikten sonra kendisini hep Barbie gibi hissettiğini itiraf eden Alves, bu kez geçirdiği estetik operasyonlarla değil değişen ismi, topuklu ayakkabıları ve makyajlı pozlarıyla gündeme geldi.

Ken Bebek Rodrigo Alves'in ismi artık Jessica!

Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek’e benzemeye çalışırken kadın oldu. Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70'e yakın operasyon geçirmişti.

Geçen hafta önce İstanbul’a, ardında da Kapadokya’ya geçen Alves, artık Ken Bebek olmak yerine kadın olmayı tercih etti ve cinsiyet değiştirme operasyonu oldu. Ameliyatı İstanbul’da olduğu da iddialar arasında.

“Ken olarak tanınıyordum ama kendimi hep Barbie gibi hissettim” diyen Jessica artık sarı uzun saçları, büyük göğüsleri, topuklu ayakkabıları ile gündemde.