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  4. Ken Bebek Rodrigo Alves kadın oldu! İsmi artık Jessica Alves

Ken Bebek Rodrigo Alves kadın oldu! İsmi artık Jessica Alves

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Geçirdiği ameliyatların ardından dünyada Ken Bebek olarak nam salan Rodrigo Alves, son geçirdiği operasyonla cinsiyet değiştirdi. Ken Bebek'e benzemek için defalarca estetik operasyon geçiren Rodrigo Alves'in son halini görenler şaşırmadan edemedi.

Ken'e benzemek için 70'e yakın estetik operasyon geçirdikten sonra kendisini hep Barbie gibi hissettiğini itiraf eden Alves, bu kez geçirdiği estetik operasyonlarla değil değişen ismi, topuklu ayakkabıları ve makyajlı pozlarıyla gündeme geldi.

Ken Bebek Rodrigo Alves'in ismi artık Jessica!

Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek’e benzemeye çalışırken kadın oldu. Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70'e yakın operasyon geçirmişti.
Geçen hafta önce İstanbul’a, ardında da Kapadokya’ya geçen Alves, artık Ken Bebek olmak yerine kadın olmayı tercih etti ve cinsiyet değiştirme operasyonu oldu. Ameliyatı İstanbul’da olduğu da iddialar arasında.
“Ken olarak tanınıyordum ama kendimi hep Barbie gibi hissettim” diyen Jessica artık sarı uzun saçları, büyük göğüsleri, topuklu ayakkabıları ile gündemde.
Yeni bir hayata başlayan Alves, sosyal medya hesabından da geçmişe dair ne kadar anı varsa hepsini sildi. İşte Jessica'nın yeni hali:
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Anahtar Kelimeler:
Jessica Alves Rodrigo Alves Ken bebek Estetik operasyon

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