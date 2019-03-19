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Kenan, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Kenan Ertürk (24), Kocaeli'nin Derince ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kenan, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Kenan Ertürk (24), Kocaeli'nin Derince ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen hafta Gemlik'te çalıştığı inşaatın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Kenan Ertürk'ün vücudunda yanıklar oluştu. Kenan Ertürk yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yanık ünitesinde tedavi altına alındı. 5 gündür hastanede tedavi gören Kenan Ertürk, dün gece yaşamını yitirdi. Bekar olan Kenan Ertürk'ün cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Bursa'ya götürüldü.
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