Kenan Doğulu Ankaralı hayranlarını mest etti!

Türk Pop müziğine damga vurmuş birçok hit şarkının bestecisi Kenan Doğulu, Solfej ve Kerki ve Solfej 'in düzenlediği 2019'un ilk Ankara Konseri'nde Congresium sahnesine konuk olurken sahne performansıyla muhteşem bir geceye imza attı.

Başkentte müzik ve dans rüzgarı estiren Doğulu, konserine "İlk Adımı Sen At" şarkısıyla başladı. Doğulu yaklaşık 2,5 saat boyunca sahnede kalarak dansa davet eden hareketli şarkılarının yanı sıra romantik şarkılarından oluşan özel repertuarı, güçlü sahne yorumu ve şovlarıyla geceye damgasını vurdu.

Her konserinde izleyicilerine adeta bir müzik ziyafeti yaşatan Kenan Doğulu'ya, sahnede Mustafa Haybat, Orhan Deniz, Nedim Ruacan, Abbas Karacan, Duygu Soylu, Sinem Yalçınkaya ve Tahsin Endersoy gibi değerli isimlerden oluşan orkestrası eşlik etti.

Konser sonrası hayranları Kenan Doğulu'yu alkışlarla tekrar sahneye davet etti.

