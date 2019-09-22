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Kenan Doğulu Bilgi Üniversitesi’nde konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Pop müzik sanatçısı Kenan Doğulu dün akşam İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde mezunlara müzikal bir şölen yaşattı.

Kenan Doğulu Bilgi Üniversitesi’nde konser verdi

İSTANBUL, (DHA) - Pop müzik sanatçısı Kenan Doğulu dün akşam İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde mezunlara müzikal bir şölen yaşattı. Birçok renkli etkinliğe sahne olan ve Doğulu’nun sevilen şarkılarıyla zirve yapan gece, ‘festival gibi’ geçti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, akademisyenler ve mezunları bir araya getirdiği BİLGİ Homecoming etkinliğinde sahne alan Kenan Doğulu, yoğun ilgiyle karşılandı. Düşmeyen temposu, hareketli şarkıları ve güçlü yorumuyla yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Doğulu, konserine dillerden düşmeyen parçalarından ‘Issız Ada’ ile başladı. En sevilen şarkılarını seslendiren Doğulu’ya santralistanbul Kampüsü’nü dolduran BİLGİ’li mezunlar eşlik etti.

Homecoming etkinliğinde gün akademisyen-mezun buluşmalarıyla başladı. BİLGİ’li mezunlar aileleriyle birlikte düzenlenen atölyelere, fakülte seminerlerine ve 20’nci Yıl Mezunları Ödül Töreni’ne katıldı. Etkinlikte Kenan Doğulu’nun yanı sıra kariyerlerine İstiklal Caddesi’nde sokak müziğiyle başlayan Light in Babylon da sahne alarak büyük beğeni topladı.

Kenan Doğulu Bilgi Üniversitesi’nde konser verdiKenan Doğulu Bilgi Üniversitesi’nde konser verdiKenan Doğulu Bilgi Üniversitesi’nde konser verdiKenan Doğulu Bilgi Üniversitesi’nde konser verdi

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