MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan Doğulu: Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir

Kenan Doğulu: Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir

06.10.2020 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kenan Doğulu: Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir

Kenan Doğulu ile aranjör Ozan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne oldu. Şarkıcı, kardeşi ve ailesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak mutluluğunu ifade etti.

Şarkıcı Kenan Doğulu ile aranjör Ozan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu, 2014 yılında iş insanı Emre Özdemir ile nikah masasına oturdu.

2825777_de08ab8f0e2ae2dea38fd9ac0f08960d_640x640
Haziran ayında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte ailesi ile birlikte doğum için New York'a giden Canan Doğulu, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne oldu.

2825777_4fcf38226b0cd524b61e891c0a0243fe_640x640

46 yaşındaki Kenan Doğulu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"BİR ÇOCUK GELİR VE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR"

Kardeşi ve ailesinin fotoğrafını yayınlayan Doğulu, gönderisine şu notu düştü:

Aren gelmiş, hoş gelmiş... Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir! Can’a can katar ve çığ gibi büyür enerji... Mutluluktan ağlamayı hatırlatır. Umutlandırınca istemsiz, ışık olur ferahlatır.

Daha hiçbir şey yapmadan tarifsiz sevdirir kendini. Sonra ağzından bir laf çıkar 'Baba, anne, dede, büyükanne, teyze, hala, abla, ağabey...’ hayatı durdurur... Bilirsin ki bir yaren gelmiştir gönlüne.

Sonsuz bir ilişki başlar ve artık ‘O’ iyi ki vardır. Bilesin ki ‘Aren’ gelmiştir dünyama. Müjdem olsun gönülden bağlı dostuma. Canım Canan’ım ve aslan kardeşim Emre'ciğime teşekkürler ve tebrikler.

Bütün ailemiz, seven ve sahip çıkan bütün dostlarımızın gözü aydın olsun. Aren bebek sağlıklı, mutlu, iyi ve duyarlı bir insan olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Son paylaşımı olay oldu! 'Boşaltım sistemini...'Son paylaşımı olay oldu! 'Boşaltım sistemini...'
Masterchef'te eleme adayları belli olduMasterchef'te eleme adayları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı

Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı

Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu

Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Çıtçıtlı body giydi inanmazlar diye...

Çıtçıtlı body giydi inanmazlar diye...

Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi

Dehşeti yaşadı: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu

Dehşeti yaşadı: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Diğer Haberler

Patrick J Adams'dan Meghan Markle itirafı: Aramaya bile korkuyorum

Rol arkadaşından bomba itiraf

Rihanna'ya tepki! 'Bir Müslüman olarak...'

Seksi şovdaki o detay tepki çekti! 'Bir Müslüman olarak...'

Danla Bilic kendine doğum günü hediyesi olarak 100 bin TL'lik çanta aldı

Aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı

Bir döneme damga vuran Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle olay oldu

Son paylaşımı olay oldu! 'Boşaltım sistemini...'

Şükran Ovalı: Onunla yeniden doğdum

Şükran Ovalı: Onunla yeniden doğdum

Abbey Clancy sütyensiz sokak tarzıyla kendine baktırdı

Ten rengi kazağının altına sütyen giymeyince...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.