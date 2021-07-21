Kenan Doğulu Bodrum'u salladı!

Günler önceden biletleri tükenen konserde Kenan Doğulu sevenleri saatler öncesinden gelerek yerini aldı.

Yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı, konserlerine "İlk Adımı Sen At" şarkısıyla başladı.

Doğulu, konserler boyunca "Ara Beni Lütfen", "Tencere Kapak", "Kandırdım" gibi en sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman sahnede Kenan Doğulu’ya eşlik ettiler.



