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Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

SANATÇI Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi.

Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi

BODRUM (Muğla), (DHA)- SANATÇI Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi.
Sanatçının açık hava konserleri kapsamında Ege Bölgesi'ndeki son durağı Bodrum oldu. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Doğulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konser alanının hemen her köşesini adımlayan Doğulu, "Bu gece çılgınlar gibi eğlenip evimize mutlu dönelim istiyorum. Bilet numaranızı boş verin hadi buraya benim yanıma gelin" diyerek hayranlarını sahne önüne davet etti. Ağabeyi Ozan Doğulu'nun kızları Arya, Lila ve Elya'nın da sahnede kendisine eşlik etmesiyle coşkunun dozunu daha da artıran Kenan Doğulu, "Benim konserlerimde bir kilo erimeden giderim diye düşünenler çok büyük yanılgı içindeler. Çıkışta arkadaşlarımız herkesi tartacak. Bunu bir gece sporu, bir diyet olarak görün. Şimdi herkes yerinden kalkıp bize eşlik ederek doyasıya eğlensin" dedi.
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Doğulu, bitmeyen enerjisi ve sahne şovuyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. Sanatçı, seyircinin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye dönerek 'Doktor', 'Hiç Bana Sordun mu' ve 'Kandırdım' isimli şarkılarını seslendirdi.

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Kenan Doğulu, Bodrum'da konser verdiKenan Doğulu, Bodrum'da konser verdiKenan Doğulu, Bodrum'da konser verdiKenan Doğulu, Bodrum'da konser verdi

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