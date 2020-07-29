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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Okyanus kalpli sevgilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

Beren Saat ve Kenan Doğulu tüm dedikodulara rağmen aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Beren Saat ve Kenan Doğulu evlilik yıldönümlerini kutladı.

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Okyanus kalpli sevgilim

Kenan Doğulu, Beren Saat ile evliliğinin 6. yılını yaptığı paylaşımla kutladı.

Doğulu eşiyle paylaşımına şunları yazdı:

Beren Saat'ten aşk paylaşımı!Beren Saat'ten aşk paylaşımı!

"Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur. Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim... Yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun."

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