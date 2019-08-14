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Kenan Doğulu'ya kayınvalide sürprizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız akşam Ayvalık Amfitiyatro'da sahneye çıkan Kenan Doğulu'nun izleyicileri arasında sürpriz isimler vardı.

Kenan Doğulu'ya kayınvalide sürprizi!

2014’te nikah masasına oturan Kenan Doğulu ile Beren Saat’in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar bir türlü dağılmadı. Kriz, Beren Saat’in 35 yaşına girdiği 26 Şubat’taki doğum gününde Instagram’a “En karanlık doğum günüm” yazıp ölen sevgilisi Efe’yi anmasıyla başladı. Ardından düğün resimlerini sildi. Eşinin konserlerine gitmeyi kesti.

KENAN’DAN ‘KALP’Lİ MESAJ

Kenan Doğulu önceki akşam Ayvalık’ta sahneye çıktı. Eşi Beren Saat’in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen konseri en ön sıradan izledi. Kenan Doğulu boşanma iddialarını yalanlarcasına, her ikisine de kalp işareti yaparak Beren Saat için yazdığı ‘Yosun’ şarkısını söyledi. Beren Saat, ‘Atiye’ dizisinin çekimleri nedeniyle İstanbul’da bulunuyor.

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kenan doğulu kayınvalide

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