Kenan Ece ile Canan Ergüder halk plajında aşk tazeledi

Çift denize girmek için halk plajını tercih etti.

1 / 8 Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder, Mayıs’ta oğlu Demir’i kucağına almıştı. Çift çocukları ile ilk tatillerine çıktı

2 / 8 Ama minik Demir’i kızgın güneşten etkilenmesin diye dadısına emanet ettiler.

3 / 8 OĞULLARINA KOŞTULAR

Canan Ergüder ile Kenan Ece halk plajını tercih etti. Hiç güneşlenmeden, denize girdiler.