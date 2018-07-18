Kenan Ece ile Canan Ergüder halk plajında aşk tazeledi

Çift denize girmek için halk plajını tercih etti.
Kenan Ece ile Canan Ergüder
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Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder, Mayıs’ta oğlu Demir’i kucağına almıştı. Çift çocukları ile ilk tatillerine çıktı
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Ama minik Demir’i kızgın güneşten etkilenmesin diye dadısına emanet ettiler.
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OĞULLARINA KOŞTULAR
Canan Ergüder ile Kenan Ece halk plajını tercih etti. Hiç güneşlenmeden, denize girdiler.
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Suda birbirleri ile sarmaş olup aşk perçinlediler.
Bir süre yüzen çift, deniden çıkar çıkmaz soluğu oğulları Demir’in yanında aldı
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Küçük bir de not: Kenan Ece, 1932’de Dünya Güzeli seçilen Keriman Halis Ece’nin yeğeni.
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