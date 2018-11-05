Kenan Evren'in villasının yerine yapılmıştı, fiyatı dudak uçuklattı

Konu ile ilgili açıklama yapan ilçede bulunan emlakçılardan Mustafa Ünal, 'İstenilen rakama, denize sıfır butik otel alınır. Hatta ada bile alabilirsiniz' diyerek fiyatın Marmaris emlak piyasasına göre çok yüksek bir rakam olduğunu vurguladı. Firma sahibi mimar ise, binanın konumunun güzel olduğuna ve değeri kadar fiyata satılmak istendiğine değinerek, satış konusunda Arap ülkelerindeki temaslarının sonuç vereceğine inandığını söyledi.

1 / 8 Eski cumhurbaşkanlarından Kenan Evren, Marmaris'teki villasının arsasını görevde olduğu 1986 yılında, metrekaresine 35 lira ödeyerek satın aldı.

2 / 8 1990 yılında denize nazır arazisine bir villa yaptırmaya karar verdi. 1991'de ise 1'i kot altında kalan 3 katlı, 6 odası ve 2 salonu bulunan villasına yerleşti.

3 / 8 Kenan Evren, cumhurbaşkanlığı görevinin ardından 16 yıl boyunca burada yaşadı, pek çok ünlü ziyaretçiyi ağırladı. Kenan Evren, villasından ve Marmaris'ten 2007 yılının Mart ayında, rahatsızlandığı için ayrıldı. Bu sırada evini ve arsasını, emlakçıların 'yarısı bile etmez' demesine rağmen 975 bin Euro'ya satışa çıkardı. Üç yıl sonra fiyatını 450 bin Euro'ya indirmesine rağmen, yaşamını yitirdiği Mayıs 2015'e kadar alıcı çıkmadı.

4 / 8 Kenan Evren'in ölümününün ardından fiyatı daha da düşürülen 1000 metrekarelik arsadaki villa Şubat 2016'da İstanbullu işadamı Recep Ayhan'a, tapu kayıtlarına göre 900 bin liraya satıldı.

5 / 8 Kentsel dönüşüm başvurusu yapan işadamı, aldığı evi yıktı, malikane inşaatına başladı. Ancak daha sonra kabası bitmiş inşaatı, İstanbul merkezli bir firmaya sattı. Firma, üzerinde kaba inşaat halinde bir yapı bulunan taşınmazı, 22 milyon liraya satışa çıkardı.

6 / 8 Marmaris'in ilk emlakçılarından Mustafa Ünal, "Orası 1000 metrekare arsa üzerine yapılmış yer. Metrekaresi 2 bin 500 lira olsa 2.5 milyon lira arsa fiyatı çıkar. İmar barışından faydalanılmış. 2'si kot altında 4 kat yapılmış. Marmaris şartlarında böyle bir rakam yok. Serbest piyasada insanlar istediği fiyatı söylerler. Bu istenilen rakamlara, denize sıfır butik otel alınır. Hatta ada alabilirsiniz. Marmaris emlak piyasasına göre çok yüksek bir rakam" dedi. İlçedeki diğer emlak sektörü temsilcileri de değil kabası bitmiş halinin, içi yapılı olsa bile bu fiyatın çok astronomik olduğunu öne sürdü.

7 / 8 DHA'ya telefonla açıklama yapan, bazı Arap ülkelerindeki yatırımcılarla da görüştüklerini belirten firma sahibi mimar Alihan İnci ise "Serbest piyasa değil mi? Biz de ticaret yapıyoruz. Bakın ben nasıl alıcı bulacağım" dedi. Alihan İnci, "Bodrum'da bir lahmacun 80 lira. Marmaris'te bir porsiyon balık yanında içecek için 600 lira hesap ödedim. Bunlar pahalı değil de doğa harikası Marmaris'in en güzel yerlerinden birinde böylesine bir arazide böylesine güzel manzaraya sahip, alana istediğimiz fiyat mı pahalı geldi ? Arap ülkelerindeki temaslarımızın sürdüğünü de bir kez daha hatırlatmak isterim. İnanıyorum ki buraya bu fiyata verecek müşteriyi bulacağız" diye konuştu.