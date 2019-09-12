"Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kamusal mekanların adlandırılmasında "Kenan Evren" adının kullanımının yasaklanmasına ilişkin hazırladıkları kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Erol, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü olduğunu belirterek, 12 Eylül'de, demokrasinin askıya alındığı, TBMM'nin lağvedildiği, Anayasanın kaldırıldığı, siyasi parti genel başkanlarının tutuklandığı, siyasi partilerin kapatıldığı, 10 binlerce insanın işkenceden geçirildiği, işten atıldığı bir sürecin işletildiğini ifade etti.

Erol, 12 Eylül'ün unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurguladı.

AK Parti hükümetlerinin takdir ettiği işlerinden birisinin de Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ve Evren ile ilgili "Anayasanın askıya alınması, parlamentonun kapatılması ve askeri darbe"den dolayı dava açılması olduğunu aktaran Erol, bu olayın Türk demokrasisi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

12 Eylül eleştirilse de bugün hala pek çok kamu kuruluşunda, caddelerde, sokaklarda, okullarda Kenan Evren'in adının yaşatıldığını belirten Erol, "Türkiye'nin demokrasisine darbe vuran Kenan Evren'in adının, kamu kurumlarında yaşatılmamasıyla iligili bir kanun teklifi hazırladık, TBMM Başkanlığımıza verdik." diye konuştu.

Erol, Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin adının yerine resmi kurumlara, caddelere, okullara ve meydanlara şehitlerin, cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili anlamlı günlerin adının verilmesini istediklerini kaydetti.

