İnternet sitesi 'Kızlarsoruyor' kullanıcılarına ‘Aşkını gözlerden uzakta yaşayan en cool çift sizce hangisi?’ diye sordu.
Kenan ile Beren fark attı
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Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti aldı.
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BEREN İLE KENAN FARK ATTI!2014 yılında Amerika'da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu yüzde 43 oy alarak açık ara birinci oldu.
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Onları yüzde 22 oyla Tarkan ve Pınar Tevetoğlu takip etti.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin yüzde 18 oy aldığı ankette
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yüzde 17 oy alarak dördüncü oldu.
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Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi; kızların yüzde 39’u, erkeklerin ise yüzde 46’sı Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftini tercih etti.
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