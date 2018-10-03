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Kenan ile Beren fark attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

‘Aşkını kendi büyülü dünyasında yaşayan en cool çift’ Beren Saat ve Kenan Doğulu oldu.

İnternet sitesi 'Kızlarsoruyor' kullanıcılarına ‘Aşkını gözlerden uzakta yaşayan en cool çift sizce hangisi?’ diye sordu.

Kenan ile Beren fark attı

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Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti aldı.
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BEREN İLE KENAN FARK ATTI!2014 yılında Amerika'da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu yüzde 43 oy alarak açık ara birinci oldu.
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Onları yüzde 22 oyla Tarkan ve Pınar Tevetoğlu takip etti.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin yüzde 18 oy aldığı ankette
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yüzde 17 oy alarak dördüncü oldu.
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Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi; kızların yüzde 39’u, erkeklerin ise yüzde 46’sı Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftini tercih etti.
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