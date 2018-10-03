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Kenan ile Beren fark attı

1 / 6 Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti aldı.

2 / 6 BEREN İLE KENAN FARK ATTI!2014 yılında Amerika'da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu yüzde 43 oy alarak açık ara birinci oldu.

3 / 6 Onları yüzde 22 oyla Tarkan ve Pınar Tevetoğlu takip etti.

4 / 6 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin yüzde 18 oy aldığı ankette

5 / 6 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yüzde 17 oy alarak dördüncü oldu.