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Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İmirzalıoğlu da konuyla ilgili ilk kez konuştu. Oyuncu, "Haberler doğru bir kız çocuğu bekliyoruz. Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız." dedi.

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu dün Emirgan'da görüntülendi. Ünlü oyuncu basın mensuplarına bebek müjdesini ilk kez kendi ağzından söyledi.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, “Haberler doğru bir kız çocuğu bekliyoruz. Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin“ dedi.

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4 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, “Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız ve hastahanelerimiz daha sağlıklı hale gelicek. Sinem’in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz“ ifadelerini kullandı.

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Doğacak kız çocuklarının adı konusunda daha çok erken olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, birkaç isim düşündüklerini söyledi.

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