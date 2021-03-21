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Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi ve Kim Milyoner Olmak İster açıklaması

21.03.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi için görüşme yapmadığı söylerken Kim Milyoner Olmak İster'le ilgili de kısa bir açıklama yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi ve Kim Milyoner Olmak İster açıklaması

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus’ta görüntülendi. Tarih dersi almak için hoca tuttuğu konuşulan oyuncu, konuyla ilgili “Hoca tutmadım ama niyetim var. Biraz daha derinlemesine öğrenmek istediğimi arkadaş arasında konuşmuştuk. Tarihe meraklıyım. Türk ve dünya tarihine ilgim var” dedi.

“Kurtlar Vadisi” dizisinin kadrosuna katılacağı konuşulan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi: “Öyle bir görüşme olmadı. Geçenlerde de söyledim ama hâlâ ‘Yeşil ışık yaktı’ diye haberler çıkıyor. Ortada ışık filan yok.”

Kenan İmirzalıoğlu "Kim Milyoner Olmak İster"i bırakıp bırakmadığına yönelik sorulara da "Sonrasında devam edeceğiz" dedi. İmirzalıoğlu yeni projelere de hazırlık yaptığını açıkladı.

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RASİM ÖZTEKİN DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ

8 Mart’ta yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin’i de anan İmirzalıoğlu, “Hepimizin başı sağ olsun. Değerli, kıymetli bir abimizdi. Beraber çalışma şansım da olmuştu. Mekânı cennet olsun” diye konuştu. (TV100)

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