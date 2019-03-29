Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'dan aşk pozu!

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğrafını "Aşk" notuyla yayınladı.

"TABLO GİBİSİNİZ"

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu birlikte çektirdikleri fotoğrafa "Aşk" notunu ekledi. Kobal'in fotoğrafına takipçileri çok sayıda yorum ve beğeni yaptı. Kobal bir takipçisi paylaşıma, "41 kere maşallah, tablo gibisiniz canlarım." yorumunu yaptı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Güzel oyuncu Sinem Kobal, marka yüzü olduğu firmanın ikinci reklam filmi için Los Angeles'a uçmuştu. Sinem Kobal, bir ayakkabı markasının ikinci reklam çekimlerini Los Angeles'ta gerçekleştirmişti. Yaz aylarının eğlenceli ruhunu, Sinem Kobal'ın enerjisi ve Los Angeles'in büyülü atmosferiyle karşımıza çıkarmaya hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Serkan Şedele üstlenmişti.

