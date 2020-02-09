Kenan İmirzalıoğlu'nun cüzdanı Sinem Kobal'da...

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal Yeniköy Azur'da arkadaş grubuyla yemek yedi. Yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan çıkarken gazetecileri karşısında gören İmirzalıoğlu, mekan yetkililerine "Basın varmış. Niye söylemediniz ki?" şeklinde sorular sordu.

Özel şoförlerinin yoğun yağan kardan etkilenmemeleri için kendilerine şemsiye tuttuğu ünlü çift, gazetecilerin sorularına "Her şey çok güzel arkadaşlar. Projeler hakkında daha sonra konuşuruz" sözleriyle kaçamak yanıtlar verdiler.

Kenan İmirzalıoğlu'nun cüzdanı nerede?Bir ara eşini araca bindirirken kendisini görüntüleyen kameramanla şakalaşan Kenan İmirzalıoğlu, renkli anlar yaşadı. Kameranın objektifini tutarken önde bulunan objektif koruyucusunu yanlışlıkla çıkaran ünlü oyuncu, şaşkınlık yaşadı. İmirzalıoğlu, bu davranışı nedeniyle kameramandan özür diledi.

Mekandan ayrılmadan önce valelerin ücret istemesi üzerine Kenan İmirzalıoğlu elini cebine götürdü. Parası olmadığını fark eden ünlü oyuncu, arkasında oturan eşi Sinem Kobal'dan para alıp valeye verdi. İmirzalıoğlu, "Cüzdanım eşimdeydi. Ondan cüzdanımı istedim" deyip güldü.

