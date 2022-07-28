Kenan İmirzalıoğlu'nun Ezel'deki kamera arkası görüntüleri olay oldu! "Nerede lan bu tabure"

Ramiz Dayı, Eyşan, Ezel Bayraktar gibi karakterleriyle öne çıkan Ezel dizisi yıllar sonra kamera arkasıyla gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki dizinin Kenan İmirzalıoğlu'lu kamera arkası sosyal medyada konuşuluyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda kaydedilen görüntüleri beğeni topladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN MÜTEVAZİ HALLERİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun kamera arkasında dizinin aksine çok neşeli olduğu görülürken, yanındakilere "Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam" gibi ifadeler kullandığı duyuldu. Ayrıca İmirzalıoğlu'nun önce nazik bir şekilde tabure istemesi, "Abi kaydı kestim" lafını duymasının ardından ise "Nerede lan bu tabure" diyerek espri yapması izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sinem Kobal ile evli olan iki çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu'nun mütevazi hallerine beğeni yağdı.



