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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülleri değişti

21.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda bir değişiklik yapıldı. Yarışmanın para ağacındaki değişiklik gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülleri değişti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon ödül konusunda büyük bir değişikliğe gitti.

Yarışmanın para ağacındaki ödüllerde artış yapıldı. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yarışmadaki ilk ödül 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı.

Yeni bölümlerde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele edecek.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni para ağacı:

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Kim Milyoner Olmak İster'in eski para ağacı:

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Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonun yayın tarihi de merak edildi. Kim Milyoner Olmak İster 24 Eylül Cuma akşamı başlayacak.

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