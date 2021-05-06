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  4. Kenan Işık’a yapılan büyük ayıp... Sosyal medyanın gündemine oturdu!

Kenan Işık’a yapılan büyük ayıp... Sosyal medyanın gündemine oturdu!

06.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranlarda boy gösteren ve 2014 senesinden bu yana bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık hakkında yapılan kötü yorumlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, pandemi döneminde ilan edilen tam kapanmaya uygulaması sonrasında usta sanatçıyla alakalı çirkin benzetmeler yaptı.

İşte Kenan Işık’a yapılan o büyük ayıp ve sosyal medyanın tepkisi...

KENAN IŞIK'A YAPILAN BÜYÜK AYIP...

Ekranlarda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğu üstlenen, usta sanatçı Kenan Işık 2014 senesinde gittiği otelin saunasında fenalaşıp, kafasını yere çarpmıştı.
Bu sert düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Işık, acil olarak ameliyata alınmış ve zorlu bir tedavi sürecine başlanmıştı.
Yaklaşık 7 senedir tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili herhangi bir değişiklik yaşanmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları pandemi sebebiyle tam kapanmaya gittiğimiz süreç için iğrenç benzetmelerde bulundu.

SEVENLERİ AYAĞA KALKTI

SEVENLERİ AYAĞA KALKTI
Bir Twitter kullanıcısı "Son iki yıldır Kenan Işık gibiyiz" benzetmesi yaparken, bu çirkin yorum sosyal medyada büyük tepki aldı. Yapılan haddini aşan benzetme Kenan Işık'ın sevenlerini ayağa kaldırdı.

"ESKİDEN ŞAKA YAPMANIN BİR ADABI VARDI"

"ESKİDEN ŞAKA YAPMANIN BİR ADABI VARDI"
Haddini aşan paylaşımlar için diğer sosyal medya kullanıcıları Işık'a destek oldu. Destek yorumlarından birkaçı şöyle: "Sen Kenan Işık'ın yaşadığı hayatın binde birini yaşayamamışsındır. Eskiden şaka yapmanın bi adabı vardı, bazen şaka yapmaya utanılırdı. Rezil yaşıyorsunuz, bari böyle sanatçılara, değerlere saygınız olsun." , "Her şeyin esprisi, ironisi, muhabbeti, benzetmesi yapılmayacağını bir gün öğreneceksiniz."

"AİLESİNİ ÜZMEYE NE HAKKINIZ VAR!"

"AİLESİNİ ÜZMEYE NE HAKKINIZ VAR!"
"Kenan Işık, dalga malzemesi yapılacak bir insan mı? Utanmıyor musunuz? Ailesini üzmeye ne hakkınız var!" "Mizahınıza malzemesi olarak kullanacağınız kişinin ailesinin, sevenlerinin bunu okuyabileceğini düşündünüz mü hiç? Lafınızın aslı yok, astarı yok. 2-3 beğeni almak için kendinizi bu kadar aşağı çekmeyin."
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Anahtar Kelimeler:
Kenan Işık
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