Kenan Işık’a yapılan büyük ayıp... Sosyal medyanın gündemine oturdu!

İşte Kenan Işık’a yapılan o büyük ayıp ve sosyal medyanın tepkisi...

KENAN IŞIK'A YAPILAN BÜYÜK AYIP...

Ekranlarda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğu üstlenen, usta sanatçı Kenan Işık 2014 senesinde gittiği otelin saunasında fenalaşıp, kafasını yere çarpmıştı.

Bu sert düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Işık, acil olarak ameliyata alınmış ve zorlu bir tedavi sürecine başlanmıştı.

Yaklaşık 7 senedir tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili herhangi bir değişiklik yaşanmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları pandemi sebebiyle tam kapanmaya gittiğimiz süreç için iğrenç benzetmelerde bulundu.

SEVENLERİ AYAĞA KALKTI Bir Twitter kullanıcısı "Son iki yıldır Kenan Işık gibiyiz" benzetmesi yaparken, bu çirkin yorum sosyal medyada büyük tepki aldı. Yapılan haddini aşan benzetme Kenan Işık'ın sevenlerini ayağa kaldırdı.

"ESKİDEN ŞAKA YAPMANIN BİR ADABI VARDI" Haddini aşan paylaşımlar için diğer sosyal medya kullanıcıları Işık'a destek oldu. Destek yorumlarından birkaçı şöyle: "Sen Kenan Işık'ın yaşadığı hayatın binde birini yaşayamamışsındır. Eskiden şaka yapmanın bi adabı vardı, bazen şaka yapmaya utanılırdı. Rezil yaşıyorsunuz, bari böyle sanatçılara, değerlere saygınız olsun." , "Her şeyin esprisi, ironisi, muhabbeti, benzetmesi yapılmayacağını bir gün öğreneceksiniz."