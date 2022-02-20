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Kenan Işık'ın son durumu... Yakın arkadaşı "Kenan Işık bıraktığımız gibi" dedi! Her gün bakın ne yapıyorlar

20.02.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Bu soru zaman zaman gündeme geliyor ve herkes başarılı oyuncu ve sunucunun son durumunu merak ediyor. 2014 yılında beyin kanaması geçiren Kenan Işık yıllardır komada. Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair yakın arkadaşı açıklama yaptı. Ozan Zeybek konuşmasında "Kenan Işık bıraktığımız gibi" dedi.

Kenan Işık'ın son durumu... Yakın arkadaşı "Kenan Işık bıraktığımız gibi" dedi! Her gün bakın ne yapıyorlar

Kenan Işık yıllardır komada olduğu için sağlık durumu ve son hali de zaman zaman merak konusu oluyor. 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, saunanın ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi Kenan Işık o günden bugüne komada...

Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

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KENAN IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

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Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir.

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2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

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Kenan Işık
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