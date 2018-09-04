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Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 19:27 | Son Güncelleme

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya girmişti.

Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl?

Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edildi. Hatta bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta ünlü sanatçıyı balkonda otururken gördüklerini bile ifade ettiler.

Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Ünlü sanatçının durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Bodrum'da Kenan Işık sanılan kişinin ise ünlü sanatçıya çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Zaman zaman Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık'ı görenler, ünlü sanatçının iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oluyor.

Memet Cengiz Işık

KENAN IŞIK KİMDİR?
Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğuydu. İlkokulda müsamerelerden başlayarak tiyatroya yöneldi ve piyeslerde başrol aldı. Ortaokuldayken Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Ankara'da liseyi okurken Meydan Sahnesi'ne girdi. 17 yaşında profesyonel tiyatrocu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Kenan Işık 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. Onlarca oyun yazdı, sahneye koydu. Oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30'un üzerinde ödül aldı. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

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Dadı dizisi, Hanımın Çiftliği, Sızı, Süper Baba, Sıcak Saatler, Yeşil Işık gibi filmlerde rol alan Kenan Işık, 'Kim Beş Yüz Bin İster?' yarışma programıyla daha da tanınan bir isim oldu.

Evli olan Kenan Işık, 2 çocuk babası.

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