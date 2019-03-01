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Kenan Sofuoğlu, Bilecik’te şet kuşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 20:20 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde "öğrenci kıraathanesi" açılışı öncesi şet kuşandı.

Milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde "öğrenci kıraathanesi" açılışı öncesi şet kuşandı. Kenan Sofuoğlu’na küçük sanayi sitesi esnafı tarafından tamamı el işi ve demir malzemelerden yapılan motosiklet hediye edildi.

Milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye’de bir üniversite kampüsüne açılan ilk "öğrenci kıraathanesi"nin açılışını yapmak üzere Bilecik’e geldi. Sofuoğlu’nu kentin girişinde motosiklet tutkunları karşıladı. Açılış öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, "Osmanlı’nın eski tarihine hayran biri olarak buralara uzun zaman önce gelmiştim. Babam getirmişti beni buralara. O günden beri geçerken tabi burada o havayı yaşarız. Ama daha çok böyle buradan bu yol üzerinden çok geçiyorum ama bir milletvekili olarak bir program olarak ilk defa Bilecik’e geliyorum. Türkiye’nin birçok yerinden böyle özellikle üniversiteyle alakalı bize talepler var. öğrencilerle oturup söyleşi yapmak için. Genç bir milletvekili olarak üniversitelilerin talebi fazla. Geldiğim spordan ötürü de motor sporlarında da olan tutkulu genç çok fazla. Bugün Bilecik’teki karşılamadan da anladım ki ilgi çok büyük. Tabi esasında bir şeyi de dile getirmek istiyorum. Bugün havayı güneşli görünce tam Sakarya’dan çıkarken 1 saat burası. Motorla mı gitsem dedim yaz yaklaşıyor yavaş, yavaş. Tam motor havası gibi. Sonra dedim ki belki üşürüm dedim. Sonra yolda onlarca motorcu karşıladı ve ardından üniversiteye yaklaşırken bir o kadar da motorcu gelince keşke dedirttiler. Hepsine ben burada özellikle teşekkür etmek istiyorum. İyi ki de geldim dedim. Çünkü biz mesela herkese tamam diyemiyoruz. Bazı şehirlere tamam diyebiliyoruz. Bilecik bizim komşu şehrimiz. Komşu şehrimiz olunca buraya gelmemiz de kolay oldu. Ama iyi ki de geldim diyebildim. Az sonra çocuklarla beraber bir söyleşimiz olacak. Bir de öğrenci kıraathanesi açılışını yapacağız ve ilk olacakmış burası" dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, dünyada motor sporlarının bir değeri olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nu diriliş, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik’te ağırlamaktan keyif ve gurur duyduklarını söyledi. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise, Kenan Sofuoğlu hakkında "Kendisi zaten hepimizin gururu Türkiye’nin gururu. Bizde ikinci bir otağı açılışımızı bunu da öğrenci kıraathanesi olarak planladık. Özel bir noktayı özel bir vekilimizle açmak istedik. Ben teşrif ettikleri ve katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. İlk olacak ve ilki de Kenan Bey’le yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise, "Bugün bahsettiği gibi bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Öğrenci kıraathanemizin açılışı olacak bunun dışında öğrencilerle bir söyleşimiz olacak. Asıl yüz yüze projemiz var özel gereksinimli öğrencilerimizin, çocuklarımızın orada sporla buluşturduğumuz bir projemiz. Bu projemizi de bakanlık nezdinde öğrenci kulübümüz gerçekleştirdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kenan bey burada projemizin oluşturduğu farkındalığı aslında biz duyurmak için bizim şeref gururumuz oldular bugün" dedi.

Tamamı el yapımı demirden motosiklet hediye
Konuşmanın ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, küçük sanayi sitesi esnafı tarafından tamamı el işi ve demir malzemelerden yapılan motosiklet hediye ederek, "Bilecik tarih şehri olduğu kadar sanayi şehridir de. Bilecik’teki sanayideki esnafımız sanayicilerimizin böyle çok güzel kendi özel imalatları yerli sanayi noktasında bu da tabi aynı zamanda Bilecik’te motosikleti böyle yapıyorlar ama inşallah Bilecik’te biz yerli otomotivi de imal edecek güçteyiz. Bir mesaj anlamında da ben Kenan beye sizlerin huzurunda bir anı olması adına vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Lastik zinciri, cıvataları hepsini birleştirmişler bir emek var burada"
Hediye sonrası Milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, hediyenin basit bir şey olmadığını belirterek, "Buradaki her şey böyle motordan yapılmış şeyler. Lastik zinciri, cıvataları hepsini birleştirmişler bir emek var burada. Bu kullanılmaz bunu saklamak lazım. Çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Ayağını bile yapmışlar" dedi.

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