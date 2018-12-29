HABER

Kenan Sofuoğlu’nun danışmanı Semih Bostanoğlu görevinden ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2018 18:23 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun danışmanı Semih Bostanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu’nun danışmanı Semih Bostanoğlu görevinden ayrıldı

AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'nun tepki çeken sosyal medya paylaşımıyla ilgili tartışmalar, "emir eri" olarak fotoğrafta yer alan danışman Semih Bostanoğlu'nun açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Ancak açıklama çok sayıda milletvekilinin tepkisine yol açınca Bostanoğlu, danışmanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bostanoğlu sosyal medya hesabından önce şu mesajı paylaştı:

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun danışmanlığını yapan teyzesinin oğlu Semih Bostanoğlu, dün sosyal medyadan "Meclis’teki milletvekillerinin danışmanlara yaptıkları muameleleri gördük. 600 milletvekili içinden iddia ediyorum Kenan abim kadar danışmanlarına değer veren, yediği içtiği ayrı gitmeyen, aynı odada kalan bir milletvekili yoktur. Meclis’te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun. Milletvekillerinin arasında değil, danışmanların arasında oturur sırf bizler için. Bu arada o şakayı biz isteyerek, bu hataya düşürdük O’nu" paylaşımında bulundu.

emir

BOSTANOĞLU İSTİFA ETTİ

Semih Bostanoğlu bugün ise sosyal medya hesabından Kenan Sofuoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak, danışmanlık görevinden ayrıldığını bildirdi. Bostanoğlu açıklamasında, "Sebep olduğum bir paylaşım dolayısıyla danışmanlığını yürüttüğüm Sayın Kenan Sofuoğlu yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. O’nun insani niteliklerini dile getirme amacıyla yaptığım açıklamada sayın vekillerin haklı eleştirilerine öfkeli bir tepki göstererek, vahim bir hataya sebep oldum. TBMM’nin tüm milletvekillerinden ve halkımızdan özür diliyorum. Danışmanlık göreviyle bağdaşmayan bu durum dolayısıyla görevimden ayrılıyorum" dedi.

istifa


Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Destici: Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili araştırma önergesi çalışmamız varDestici: Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili araştırma önergesi çalışmamız var
Mehmet Metiner'den Kenan Sofuoğlu'nun o fotoğrafına sert tepki!Mehmet Metiner'den Kenan Sofuoğlu'nun o fotoğrafına sert tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu Semih Bostanoğlu istifa emir eri

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Metiner'den Kenan Sofuoğlu'nun o fotoğrafına sert tepki!

Mehmet Metiner'den Kenan Sofuoğlu'nun o fotoğrafına sert tepki!

Kenan Sofuoğlu'nun 'Emirerim' dediği Semih Bostanoğlu'ndan açıklama

Sofuoğlu'nun 'Emirerim' dediği Semih Bostanoğlu'ndan açıklama

HDP'li Figen Yüksekdağ açlık grevine başladı

HDP'li Figen Yüksekdağ açlık grevine başladı

Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na kırgın değilim

İnce'den Ekrem İmamoğlu mesajı!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.