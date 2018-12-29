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Kenan Sofuoğlu'nun 'Emirerim' dediği Semih Bostanoğlu'ndan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

Mecliste ayaklarını masasının üzerine uzatarak masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp "Emirerlerim" ifadeleriyle paylaşan ve sosyal medyada çok sayıda tepki alan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Kenan Sofuoğlu'nun 'Emirerim' dediği Semih Bostanoğlu'ndan açıklama

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak Instagram hesabından paylaşmıştı.

TEPKİ TOPLAYINCA SİLDİ!

Ancak bu paylaşım, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisiyle karşılaşmış, bunun üzerine Sofuoğlu paylaşımını silmişti.

DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sofuoğlu'nun danışmanı Semih Bostanoğlu sosyal medya hesabından fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Bostanoğlu, "Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun" dedi.

dasdada

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Kenan Sofuoğlu sosyal medya ak parti Semih Bostanoğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
semih bostanoğlu ben insan değilim demek istemiş nerde görülmüş Kula kulluk etmet semih efendi para için herşeyi yaparım demek istiyorsun kenan sofuogluda milletin vekili değil senin Efendin yani bunumu söylemek istiyorsun kölesin sen oda senin efendin anlaşıldı..
görgüsüzü vekil yapmışlar....
Sayın danışman-lar ağanızın size destek olması, Kendilerinin size karşı ali cenalp’lığı
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