Kenan Sofuoğlu'nun 'Emirerim' dediği Semih Bostanoğlu'ndan açıklama

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak Instagram hesabından paylaşmıştı.

TEPKİ TOPLAYINCA SİLDİ!

Ancak bu paylaşım, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisiyle karşılaşmış, bunun üzerine Sofuoğlu paylaşımını silmişti.

DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sofuoğlu'nun danışmanı Semih Bostanoğlu sosyal medya hesabından fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Bostanoğlu, "Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun" dedi.





