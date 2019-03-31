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Kenan Sofuoğlu, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: - "İnanıyorum ki bugün sandıktan çıkan sonuç; bu çalışmaların, bu emeklerin karşılığını verecektir"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Sofuoğlu, Serdivan ilçesindeki Fatma Özkan İlkokulu'na gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra kayıtlı olduğu "1111" numaralı sandığa geçen Sofuoğlu, burada oyunu kullandı.

Sofuoğlu, okul çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti olarak seçimlere iyi hazırlandıklarını belirten Sofuoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm teşkilatların gece gündüz çalıştığını söyledi.

Partisinin aday belirleme sürecinde titizlikle hareket edildiğini ve adayların da toplumun her kesimine temas ettiğini vurgulayan Sofuoğlu, "İnanıyorum ki bugün sandıktan çıkan sonuç; bu çalışmaların, bu emeklerin karşılığını verecektir. Bizler üzerimize düşeni yaptık, inşallah vatandaşlar da oylarını kullanarak kendi üzerlerine düşeni yapacaktır. İnanıyorum ki buradan çıkan sonuçlar ülkemize de hayırlı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okulda oy kullanan bazı vatandaşlar ve görevliler, Sofuoğlu ile fotoğraf çektirdi.

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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: sakarya seçim2019 Türkiye Sandık Başında

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