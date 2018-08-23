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Kenan Sofuoğlu, Tahta Araba Şenliği'nde hafif yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

Kenan Sofuoğlu, Tahta Araba Şenliği'nde hafif yaralandı

RİZE (AA) - Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği sırasında hafif yaralandı.

İlçeye bağlı Tunca beldesinde Belediye Başkanlığı ile Redbull tarafından organize edilen ve Formula-1 yarışlarına atıfta bulunularak "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenliğe, yarışmacılar kendi tasarımları 88 tahta arabayla katıldı.

Önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da şenliğe katılan ve tahta arabayla yarışan Sofuoğlu, grubunu birincilikle tamamladı.

Grup birincilerinin yer aldığı final yarışı sırasında Sofuoğlu'nun kullandığı tahta araba, yol kenarına güvenlik amacıyla konulan saman balyalarına çarptı.

Bunun üzerine aracın direksiyon olarak kullanılan aparatı, Sofuoğlu'nun çenesine çarptı.

Hafif yaralanan Sofuoğlu'na, olay yerindeki sağlık görevlileri müdahale etti.

Sofuoğlu'nun daha sonra kendi imkanlarıyla Rize Devlet Hastanesine gittiği, kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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10. Geleneksel Formulaz Tahta araba Şenliği Kenan Sofuoğlu Rize

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