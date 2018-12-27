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Kenan Sofuoğlu'ndan paylaşımıyla ilgili açıklama: Espri katmak istedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu,  ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp, 'Emirerlerim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kenan Sofuoğlu'ndan paylaşımıyla ilgili açıklama: Espri katmak istedim

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp, 'Emirerlerim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine yine sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Siyasete espri katmak istedim. 4 dakikada kaldırdım" dedi.
Dünya Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak İnstagram hesabından paylaştı.
Ancak bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki çekerek, 'trend topic' oldu. 4 dakika sonra paylaşımı kaldıran Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından eleştirilere yanıt veren bir açıklama yaptı. Fotoğrafla siyasete espri katmak istediğini belirten ve eleştirilerin yanlış anlamalar üzerine yapıldığını ifade eden Milletvekili Sofuoğlu, açıklamasında "Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım, kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiye vermemek için bu paylaşımı 4 dakika içinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin, başımın üstünde yeri var. Hususen yanlış anlama kastiyle gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kenan Sofuoğlu'ndan paylaşımıyla ilgili açıklama: Espri katmak istedim

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