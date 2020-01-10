'Kenan' sorusu Beren Saat'i güldürdü

Magazin gündeminde aylarca konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun evliliklerinde kriz tamamen sona erdi. Evliliğin yoluna girmesi ve yeni projesinin beğenilmesiyle eski keyifleri günlerine geri dönen Saat’in neşesi yüzüne yansıdı.

Atiye dizisiyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkan Beren Saat, dün akşam Yıldız Teknik Üniversitesi Ödül Töreni’nde “Onur Ödülü” aldı.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Saat, dizi için gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu söylerken, Kenan Doğulu’yla evliliği hakkında da “İyiyiz, iyiyiz ya” diyerek etrafa gülücükler saçtı. (Uçankuş)

