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  4. 'Kenan' sorusu Beren Saat'i güldürdü

'Kenan' sorusu Beren Saat'i güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

'Atiye' dizisiyle ekranlara geri dönen Beren Saat, dün akşam Yıldız Teknik Üniversitesi ödül töreninde görüntülendi. Diziye gelen tepkilerin çok iyi olduğunu söyleyen oyuncu, Kenan Doğulu ile evliliği hakkında da konuştu!

'Kenan' sorusu Beren Saat'i güldürdü

Magazin gündeminde aylarca konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun evliliklerinde kriz tamamen sona erdi. Evliliğin yoluna girmesi ve yeni projesinin beğenilmesiyle eski keyifleri günlerine geri dönen Saat’in neşesi yüzüne yansıdı.

Atiye dizisiyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkan Beren Saat, dün akşam Yıldız Teknik Üniversitesi Ödül Töreni’nde “Onur Ödülü” aldı.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Saat, dizi için gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu söylerken, Kenan Doğulu’yla evliliği hakkında da “İyiyiz, iyiyiz ya” diyerek etrafa gülücükler saçtı. (Uçankuş)

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat, kenan doğulu,

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