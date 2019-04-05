Kendall Jenner 24 saatte 500 bin dolar kazandı

Kim Kardashian'ın kardeşi Kendall Jenner, dur durak bilmiyor.

Kendall Jenner dakikada 350 dolar kazandı

Kendall Jenner, geçtiğimiz gün Avustralya'nın Sydney kentinde ünlü bir mağazanın açılışına katıldı.

Avustralya ve İngiliz basını, dünyaca ünlü modelin, sadece 24 saat içinde banka hesabına tam 500 bin dolar (2.8 milyon TL) eklediğini iddia etti.

Bu hesaplamaya göre Kendall Jenner, saatte 21 bin dolar, dakikada ise 350 dolar para kazandı.

Forbes dergisinin listesine göre de Kendall Jenner, Brezilyalı meslektaşı Gisele Bundchen'i tahtından etmişti.