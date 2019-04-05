MAGAZİN

Kendall Jenner 24 saatte 500 bin dolar kazandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

Geçen yılın en çok kazanan modeli Kendall Jenner'ın, Avustralya'da kataldığı açılış için dakikada 350 dolar, saatte 21 bin dolar yani 1 günde 500 bin dolar aldığı iddia edildi.

Kim Kardashian'ın kardeşi Kendall Jenner, dur durak bilmiyor.

Kendall Jenner dakikada 350 dolar kazandı

Kendall Jenner, geçtiğimiz gün Avustralya'nın Sydney kentinde ünlü bir mağazanın açılışına katıldı.
Avustralya ve İngiliz basını, dünyaca ünlü modelin, sadece 24 saat içinde banka hesabına tam 500 bin dolar (2.8 milyon TL) eklediğini iddia etti.
Bu hesaplamaya göre Kendall Jenner, saatte 21 bin dolar, dakikada ise 350 dolar para kazandı.
Forbes dergisinin listesine göre de Kendall Jenner, Brezilyalı meslektaşı Gisele Bundchen'i tahtından etmişti.
ABD'li güzel, yılık 22,5 milyon dolar ile '2018 yılının en çok kazanan modeli' olmuştu.
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