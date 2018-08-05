Kendall Jenner'dan cesur paylaşımlar!

Kendall Jenner, son moda çekiminde yürekleri hoplattı desek yanlış olmaz.

22 yaşındaki süper model, elmaslarla bezeli bir tasma takmış doberman cinsi köpekle birlikte kamera karşısındaydı.

Kendall, kırmızı latex mayosu, Louis Vuitton çorapları ve rugan stilettolarıyla poz verdi.

Esmer güzel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Annenin sözünü dinle" notunu düştü.

Kendall'ın saç ve makyajını ise Jen Atkin yaptı.

California doğumlu Kendall, bir süredir basketbolcu Ben Simmons ile aşk yaşıyor.

Jenner'ın NBA oyuncusu sevgilisinin Los Angeles'taki malikanesine taşındığı mayıs ayından beri aşk yaşayan çiftin beraber yaşadığı iddia edildi.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 doğumlu.



