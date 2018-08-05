MAGAZİN

Kendall Jenner'dan cesur paylaşımlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

22 yaşındaki süper model Kendall Jenner, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla kendine hayran bıraktı

Kendall Jenner'dan cesur paylaşımlar!

Kendall Jenner, son moda çekiminde yürekleri hoplattı desek yanlış olmaz.

22 yaşındaki süper model, elmaslarla bezeli bir tasma takmış doberman cinsi köpekle birlikte kamera karşısındaydı.

Kendall, kırmızı latex mayosu, Louis Vuitton çorapları ve rugan stilettolarıyla poz verdi.

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Esmer güzel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Annenin sözünü dinle" notunu düştü.

Kendall'ın saç ve makyajını ise Jen Atkin yaptı.

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California doğumlu Kendall, bir süredir basketbolcu Ben Simmons ile aşk yaşıyor.

Jenner'ın NBA oyuncusu sevgilisinin Los Angeles'taki malikanesine taşındığı mayıs ayından beri aşk yaşayan çiftin beraber yaşadığı iddia edildi.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 doğumlu.


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