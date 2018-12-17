Kendall Jenner’dan Instagram’da 100 milyon takipçi kutlaması

Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, Instagram’da en çok takip edilen ünlülerden.

23 yaşındaki ABD’li model ve reality şov yıldızı, Instagram’da 100 milyon takipçiye ulaştı.

Ünlü model, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak 100 milyon kutlaması yaptı.

Jenner, “Hepinizi çok seviyorum. Daima minnettarım” notunu paylaştı.

Kendal Jenner’ın kız kardeşleri Kim Kardashian’ın Instagram’da 122 milyon takipçisi varken, Kylie Jenner’ın ise 121 milyon takipçisi var.



