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  4. Kendall Jenner dantelli iç çamaşırlarıyla Kylie Jenner'i şaşırttı

Kendall Jenner dantelli iç çamaşırlarıyla Kylie Jenner'i şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kendall Jenner son yatak pozuyla kardeşi Kylie Jenner'i bile şaşırttı. Siyah dantelli iç çamaşırlarıyla poz veren Kendall'a beğeni yağdı.

Son dönemde moda dünyasının yükselen yıldızlarından biri haline gelen Kendall Jenner, Instagram safyasında yer verdiği pozuyla olay oldu.

Koronavirüs karantinası başladığından bu yana eskisinden daha az paylaşım yapan Jenner, son olarak siyah dantelli iç çamaşırıyla çektiği bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımına 15 saatte 6 milyonun üzerinde beğeni geldi. Takipçileri Jenner'ın pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Kendall Jenner'ın 128 milyon takipçisinin beğenisine sunduğu pozuna yorum yapanlardan biri de kardeşi Kylie Jenner oldu. Kylie Jenner "Bu nadir bir Kendall içeriği" yorumunu yaptı.

Model meslektaşı Charlotte Lawrence "Seni özledim" diye yazarken birçok takipçisi de beğeni yorumları yazdı.

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