Kendall Jenner evinin bir odasını güzellik salonu yaptı! Harcadığı para olay...

Ünlü süper model Kendall Jenner güzelliği için paraya kıydı. Ailesindeki herkesin hatırı sayılır bir serveti olan ünlü model de her ne kadar bu konuda onlar kadar konuşulmasa da ciddi harcamalar yapan bir isim. Kendall Jenner son olarak güzelliği için paraya kıydı.

ABD’li süper model Kendall Jenner evinde bir odasını bakım ve güzellik teknolojisine ayırdı. Jenner, hiperbarik oksijen tedavisi uygulayan 23 bin dolarlık bir kabin ve kırmızı ışık terapisi yapan 78 bin dolarlık bir bakım yatağı kullanıyor.

Kabin, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırıp sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Işık terapisi ise cildinin genç kalmasını sağlıyor.



