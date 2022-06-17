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Kendall Jenner evinin bir odasını güzellik salonu yaptı! Harcadığı para olay...

17.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, ailesi kadar lüks yaşantısıyla gündem olmasa da hatırı sayılır harcamalar yapan bir isim. Ünlü model Jenner son olarak evinin bir odasını güzellik salonuna çevirdi. Bakın Kendall Jenner bunun için ne kadar harcamış...

Kendall Jenner evinin bir odasını güzellik salonu yaptı! Harcadığı para olay...

Ünlü süper model Kendall Jenner güzelliği için paraya kıydı. Ailesindeki herkesin hatırı sayılır bir serveti olan ünlü model de her ne kadar bu konuda onlar kadar konuşulmasa da ciddi harcamalar yapan bir isim. Kendall Jenner son olarak güzelliği için paraya kıydı.

ABD’li süper model Kendall Jenner evinde bir odasını bakım ve güzellik teknolojisine ayırdı. Jenner, hiperbarik oksijen tedavisi uygulayan 23 bin dolarlık bir kabin ve kırmızı ışık terapisi yapan 78 bin dolarlık bir bakım yatağı kullanıyor.

Ekran Alıntısı

Kabin, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırıp sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Işık terapisi ise cildinin genç kalmasını sağlıyor.

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Kendall Jenner
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