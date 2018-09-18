Kendall Jenner flaşların kurbanı oldu

Amerikalı model Kendall Jenner, Londra'da gerçekleşen Burberry defilesinden sonra soluğu Londra gecelerinde aldı
Yine sütyensiz!
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Karadshian-Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, dün Burberry defilesinde podyumda parladı.
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Jenner, podyumdaki başarısını aynı akşam partileyerek kutladı.
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Jenner'ın Londra'da gideceği mekanın önünde bekleyen paparazziler, güzel manken arabasından iner inmez fotoğraf makinelerine sarıldı.
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22 yaşındaki model, renkli bir pantolon ve siyah bir bluz giyerek narin fiziğini gözler önüne sermişti.
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Saçlarını ise ensesinde zarif bir topuz yaparak toplayan Kendall'ın sütyen giymediği ise flaşlar patlayınca ortaya çıktı.
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Kendall bu sezon ilk kez dün podyuma çıkmıştı. Güzel model, New York Moda Haftası'nda hiçbir defilede yer almamıştı.
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Kendall'ın bu frikiği tabii ki ilk değil! Jenner sütyen giymeyi sevmeyen ünlüler listesinde ilk sırlarda yer alıyor.
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