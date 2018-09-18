Kendall Jenner flaşların kurbanı oldu

Amerikalı model Kendall Jenner, Londra'da gerçekleşen Burberry defilesinden sonra soluğu Londra gecelerinde aldı

Yine sütyensiz!

1 / 12 Karadshian-Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, dün Burberry defilesinde podyumda parladı.

2 / 12 Jenner, podyumdaki başarısını aynı akşam partileyerek kutladı.

3 / 12 Jenner'ın Londra'da gideceği mekanın önünde bekleyen paparazziler, güzel manken arabasından iner inmez fotoğraf makinelerine sarıldı.

4 / 12 22 yaşındaki model, renkli bir pantolon ve siyah bir bluz giyerek narin fiziğini gözler önüne sermişti.

5 / 12 Saçlarını ise ensesinde zarif bir topuz yaparak toplayan Kendall'ın sütyen giymediği ise flaşlar patlayınca ortaya çıktı.

6 / 12 Kendall bu sezon ilk kez dün podyuma çıkmıştı. Güzel model, New York Moda Haftası'nda hiçbir defilede yer almamıştı.

7 / 12 Kendall'ın bu frikiği tabii ki ilk değil! Jenner sütyen giymeyi sevmeyen ünlüler listesinde ilk sırlarda yer alıyor.

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