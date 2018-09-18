MAGAZİN

Kendall Jenner flaşların kurbanı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Son dönemin en çok aranan ve kazanan modelleri arasında olan Kendall Jenner yine sütyensiz yakalandı

Amerikalı model Kendall Jenner, Londra'da gerçekleşen Burberry defilesinden sonra soluğu Londra gecelerinde aldı

Yine sütyensiz!

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Karadshian-Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, dün Burberry defilesinde podyumda parladı.
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Jenner, podyumdaki başarısını aynı akşam partileyerek kutladı.
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Jenner'ın Londra'da gideceği mekanın önünde bekleyen paparazziler, güzel manken arabasından iner inmez fotoğraf makinelerine sarıldı.
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22 yaşındaki model, renkli bir pantolon ve siyah bir bluz giyerek narin fiziğini gözler önüne sermişti.
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Saçlarını ise ensesinde zarif bir topuz yaparak toplayan Kendall'ın sütyen giymediği ise flaşlar patlayınca ortaya çıktı.
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Kendall bu sezon ilk kez dün podyuma çıkmıştı. Güzel model, New York Moda Haftası'nda hiçbir defilede yer almamıştı.
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Kendall'ın bu frikiği tabii ki ilk değil! Jenner sütyen giymeyi sevmeyen ünlüler listesinde ilk sırlarda yer alıyor.
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