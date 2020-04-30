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Kendall Jenner gelen yorumlara verdiği yanıtla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Amerikalı model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile görüntülendi. Adı sık sık basketbolcularla anılan dünyaca ünlü model, kendisi hakkında yapılan ''NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor'' yorumlarına verdiği tepkiyle gündeme oldu.

Kendall Jenner gelen yorumlara verdiği yanıtla olay oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns forması giyen yıldız oyuncu Devin Booker ile beraber görüntülendi.

Adı sık sık başka yıldız basketbolcularla da anılan Kendall'a, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ''NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor'' şeklinde imalı bir yorumda bulunuldu. Söz konusu videolu paylaşım Twitter'da binlerce beğeni aldı.

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Kendall'ın Simmons ile çıkmadan önce daha önce yine NBA oyuncusu Blake Griffin ile ilişkisi olduğu biliniyordu. Ayrıca; D’Angelo Russell, Jordan Clarkson ve Kyle Kuzma ile çıktığı söylentileri vardı, ancak Kendall bu söylentileri yalanlamıştı.

Ünlü model için yapılan yorumlar bununla da sınırlı kalmadı. Başka bir kullanıcı, söz konusu videonun altına yaptığı yorumla, ''Belki de o basketbolcularla paslaşıyordur'' ifadelerini kullandı. Bu çirkin paylaşım da binlerce beğeni alınca Kendall daha fazla sessiz kalamadı.

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Söz konusu paylaşımı alıntılayarak olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Kendall, ''Bana cinsel organımı tam olarak kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorlar'' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım 600 bine yakın kişi tarafından beğenildi.


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Anahtar Kelimeler:
kendall jenner, Devin Booker,

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