Kendall Jenner göğüslerine dondurma koydu

Ünlü isimler sütyen giymeme ve üstsüz olma konusunda çok cesur olabiliyor. İşte liste işte ünlü isimlerin cesur halleri

Sutyen sevmeyen ünlüler

1 / 38 Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.

2 / 38 Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.

3 / 38 Aisleyne Horgan Wallace

4 / 38 Christina Aguilera

5 / 38 Daisy Lowe

6 / 38 Chloe Ferry

7 / 38 Demi Lovato

8 / 38 Blanca Blanco

9 / 38 Lisa Appleton

10 / 38 Bella Hadid

11 / 38 Ariel Winter

12 / 38 Slick Woods

13 / 38 Kaley Cuoco

14 / 38 Gal Gadot

15 / 38 Anna Friel

16 / 38 Courtney Stodden

17 / 38 Mel B

18 / 38 Catherine Zeta Jones

19 / 38 Demi Rose

20 / 38 Chloe Goodman

21 / 38 Tallia Storm

22 / 38 Kim Zolciak

23 / 38 Ellie Goulding

24 / 38 Rumer Willis

25 / 38 Amanda Holden

26 / 38 Amber Heard

27 / 38 Marnie Simpson

28 / 38 Selena Gomez

29 / 38 Olivia Buckland

30 / 38 Ana Braga

31 / 38 Kim Kardashian

32 / 38 Nicki Minaj

33 / 38 Leomie Anderson

34 / 38 Martina Pinto

35 / 38 Karlie Kross

36 / 38 Katie Price

37 / 38 Alicia Arden