MAGAZİN

Kendall Jenner göğüslerine dondurma koydu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

Bazı ünlüler sütyen konusunda çok net! Ne yaparlarsa yapsınlar, ne giyerlerse giysinler sütyen takmamayı bir kural gibi görüyorlar.

Ünlü isimler sütyen giymeme ve üstsüz olma konusunda çok cesur olabiliyor. İşte liste işte ünlü isimlerin cesur halleri

Sutyen sevmeyen ünlüler

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Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.
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Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.
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Aisleyne Horgan Wallace

Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera

Christina Aguilera
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Daisy Lowe

Daisy Lowe
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Chloe Ferry

Chloe Ferry
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Demi Lovato

Demi Lovato
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Blanca Blanco

Blanca Blanco
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Lisa Appleton

Lisa Appleton
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Bella Hadid

Bella Hadid
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Ariel Winter

Ariel Winter
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Slick Woods

Slick Woods
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Kaley Cuoco

Kaley Cuoco
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Gal Gadot

Gal Gadot
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Anna Friel

Anna Friel
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Courtney Stodden

Courtney Stodden
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Mel B

Mel B
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Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta Jones
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Demi Rose

Demi Rose
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Chloe Goodman

Chloe Goodman
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Tallia Storm

Tallia Storm
22 / 38

Kim Zolciak

Kim Zolciak
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Ellie Goulding

Ellie Goulding
24 / 38

Rumer Willis

Rumer Willis
25 / 38

Amanda Holden

Amanda Holden
26 / 38

Amber Heard

Amber Heard
27 / 38

Marnie Simpson

Marnie Simpson
28 / 38

Selena Gomez

Selena Gomez
29 / 38

Olivia Buckland

Olivia Buckland
30 / 38

Ana Braga

Ana Braga
31 / 38

Kim Kardashian

Kim Kardashian
32 / 38

Nicki Minaj

Nicki Minaj
33 / 38

Leomie Anderson

Leomie Anderson
34 / 38

Martina Pinto

Martina Pinto
35 / 38

Karlie Kross

Karlie Kross
36 / 38

Katie Price

Katie Price
37 / 38

Alicia Arden

Alicia Arden
38 / 38

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen
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