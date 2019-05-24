MAGAZİN

Kendall Jenner havuza indi; kafa dinledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Kendall Jenner sevgilisinden ayrılır ayrılmaz soluğu Cannes Film Festivali'nde aldı.

Cannes Film Festivali'ne giden ünlü model Kendall Jenner gündüzleri güneşin ve denizin tadını çıkarmayı ihmal etmiyor! Ünlü model katılacağı etkinlik öncesi havuz başında dinlendi.

"Önce biraz dinlenelim"

72'nci Cannes Film Festivali'nin konuğu olan Kendall Jenner da Fransa'ya gitti.
Jenner, katılacağı gala öncesi soluğu kaldığı otelin havuz başında aldı. Bir arkadaşıyla birlikte biraz güneşlenip yüzen Jenner daha sonra katılacağı partiye hazırlanmak üzere odasının yolunu tuttu.
Süper model Kendall Jenner ile NBA basketbolcusu olan sevgilisi Ben Simmons, basından gizli tuttukları bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz gün bitirmişti.
Çifte yakın kaynaklar, Kendall Jenner’ın ayrılık sonrası arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini, eğlenceli hayatına döndüğünü belirtmişti.
En son Vogue Avustralya’ya verdiği röportajda Jenner, Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını vermişti.
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