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Kendall Jenner içini döktü! "Kalabalıkta aksiyete geçiriyorum"

22.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, küçük yaşlardan beri spot ışıkları altında büyümesinin olumsuz etkileri üzerine konuştu. İnsanların kendisi için "kötü kız" imajı yarattığını belirten yıldız, "Keşke gerçek beni tanıyabilselerdi" dedi.

Kendall Jenner içini döktü! "Kalabalıkta aksiyete geçiriyorum"

Moda dünyasının en çok aranan modellerinden biri olan Kendall Jenner, her hareketinin eleştirildiğini ve devamlı zorbalığa uğradığını söyledi. Jenner ve Kardashian ailelerinin gösterişli hayatını konu alan The Kardashians adlı realite şovda konuşan Jenner, kendisi için “kötü kız” imajı yaratıldığını ifade etti.

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Kalabalığa girdiğinde anksiyete yaşadığını söyleyen model “Ne yaparsam yapayım anında nefret ediliyor. Yolda hiçbir şey yapmadan yürüyebilirim ve biri çıkıp yine kötü bir şey söyleyebiliyor” dedi.

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"KEŞKE ‘GERÇEK BENİ’ TANIYABİLSELERDİ”

Keeping Up With The Kardashians adlı realite şov sayesinde çocuk yaştan beri medyanın odağında olan model, “Canımı en çok yakan da 'kötü kız' imajı çizdiğimi düşünmeleri. İnsanlar karakterini yargılıyor. Keşke ‘gerçek beni’ tanıyabilselerdi” ifadelerini kullandı.

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"ÇİFTLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Devamlı dünyanın gözü önünde olmak istemediğini belirten Jenner, “Wyoming’de bir sürü hayvanla birlikte çiftlikte yaşamak istiyorum” diyerek küçüklükten beri bir lüks bir hayat yaşamanın zorluklarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

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26 yaşındaki model, daha önce yaptığı açıklamalarda stresle başa çıkmak zorunda kaldığını ve sık sık meditasyon yaptığını paylaşmıştı.

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