MAGAZİN

Kendall Jenner'ın Mikonos tarzı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kendall Jenner, tatiline Yunanistan'da devam ediyor.

Plajların tadını çıkaran 23 yaşındaki manken bu sefer arkadaşlarıyla Mikonos gecelerindeydi. Jenner arkadaşlarının uyarısı üzerine akan göz makyajını sildi.

Kendall Jenner'ın tatilinden anlar galerimizde...

Kendall Jenner

Mikonos'ta tatil yapan Kendall Jenner, gündüz bir hız teknesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi.
Arkadaşlarının da Jenner'dan farkı yoktu hatta sürekli birbirlerinin fotoğraflarını çektiler.
Keyfi oldukça yerinde olan Jenner telefonunu elinden düşürmedi.
Eğlenceli dakikalar geçiren ekip, görüntülendiklerini fark edince objektiflere poz vermekten çekinmedi.
Akşam saatlerinde ise ünlü manken, kız arkadaşlarıyla gece kulübüne giderek sabaha kadar eğlendi.
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Anahtar Kelimeler:
kendall jenner Mikonos

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