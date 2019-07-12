Kendall Jenner'ın Mikonos tarzı

Plajların tadını çıkaran 23 yaşındaki manken bu sefer arkadaşlarıyla Mikonos gecelerindeydi. Jenner arkadaşlarının uyarısı üzerine akan göz makyajını sildi.
Kendall Jenner'ın tatilinden anlar galerimizde...
Kendall Jenner
Mikonos'ta tatil yapan Kendall Jenner, gündüz bir hız teknesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi.
Arkadaşlarının da Jenner'dan farkı yoktu hatta sürekli birbirlerinin fotoğraflarını çektiler.
Keyfi oldukça yerinde olan Jenner telefonunu elinden düşürmedi.
Eğlenceli dakikalar geçiren ekip, görüntülendiklerini fark edince objektiflere poz vermekten çekinmedi.
Akşam saatlerinde ise ünlü manken, kız arkadaşlarıyla gece kulübüne giderek sabaha kadar eğlendi.
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