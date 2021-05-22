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Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru

22.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendall Jenner’ın yeni ürününün lansmanı/ tanıtımı podyum ve eğlence dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi. Kylie Jenner, Khloe va Kim Kardashian gecede kız kardeşlerine tam destek verdi.

Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru

Kylie Jenner, Kim Kardashian ve Khloe Kardashian, perşembe gecesi Batı Hollywood'daki Craig's'te akşam yemeği yedikten sonra süper model olan kız kardeşleri Kendell Jenner’in The Nice Guy adlı mekandaki yeni ürününün lansmanına katıldı.

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Kardeşini desteklemek için gelen Kim Kardashian, kamuflaj desenli bir tulum giydi. 40 yaşındaki televizyon yılıdız görünümünü bir çift siyah açık uçlu stilettolar, altın küpeler ve kıvrımlı dalgalar halinde bel boyu kahverengi saçlarıyla tamamladı.

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Bu arada, küçük kız kardeşi Kylie de, Kim gibi geceye siyah bir tulumla katıldı.

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Justin ve Hailey Bieber, Kate Hudson, Katy Perry gibi Kendall’ın yakın arkadaşlarının da katıldığı partiye yıldızın 65 yaşındaki annesi Kris Jenner da 40 yaşındaki erkek arkadaşı Corey Gamble ile birlikte partiye katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kim Kardashian
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