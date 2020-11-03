Kendall Jenner Kim Kardashian'dan geri kalmadı! Partisine gelenlerden...

Moda dünyasının son dönemdeki en göze isimlerinden biri olan Kendall Jenner, 25'inci doğum günününe özel bir parti düzenledi. 100 konuğun katıldığı kutlamada eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Fakat Jenner da bu yaptığı yüzünden, pandemi önlemlerine uymadığı için eleştirildi.

Jenner'ın sosyal medya hesabında da paylaştığı görüntülere bakılırsa konukların hiçbiri maske kullanmadı, sosyal mesafe kuralları da yok sayıldı.

Partiye katılanlara hizmet edenlerin bu durumdan rahatsız olduğu da belirtiliyor. Partide görevli olan garsonlar ise maskelerini yüzlerinden eksik etmedi.

Jenner'ın partiye davet ettiği konuklarından Covid 19 testi yaptırmalarını istediği de ortaya atılan iddialar arasında. Bu arada basına konuşan bir kaynağa göre Kendall Jenner ve bütün ailesi parti sırasında virüs nedeniyle herhangi bir rahatsızlık hissetmedi. Parti açık havada gerçekleştiği için hepsi kendini güvende hissetti.

Fakat yine aynı kişinin anlattığına göre konukların hiçbirinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaması nedeniyle partide hizmet eden garsonlar tedirgin oldu.

Jenner koronavirüs testi şartının yanı sıra katılımcılara bir de sosyal medya yasağı uygulamak istedi. Masaların üzerine "İstediğiniz fotoğrafları çekin fakat lütfen sosyal medyada paylaşmayın" yazılı bir uyarı notu konuldu. Ancak Kendall Jenner'ın konukları bu kurala da hiç uymadı.