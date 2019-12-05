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Kendall Jenner ve Bella Hadid plaja damga vurdu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

İki top model Kendall Jenner ve Bella Hadid, Miami plajında keyifli bir gün geçirdi. Önce denize girip güneşlenen sonra da yat gezisine çıkan ikiliye Kendall Jenner'ın ablası Kourtney Kardashian da eşlik etti.

Son dönemde podyum dünyasının en popüler modelleri arasında yer alan Kendall Jenner ile Bella Hadid tatile çıktı. Aynı zamanda çok yakın arkadaş olan ikili Miami'de görüntülendi.

Modellere, zaman zaman şarkıcı Fai Khadra ve Kourtney Kardashian da eşlik etti.

Bir süre güneşlenen model arkadaşlar şezlongta şakalaştı. Plajda ilgi odağı olan ikiliden Hadid daha sonra soluğu denizde alarak jet-ski kullandı.

Hadid'in denizde olduğu bu anlarda ise Kendall konakladıkları otelin havuzuna kendini bıraktı.

Kendall Jenner-Bella Hadid

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kourtney kardashian Bella Hadid kendall jenner

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizde evde fatmayla film izleyelim
son fotoyu ayaktayken yakalasalar gerçek fotocu olurlardı
e makyaj yapmış. Tanıyamadım
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