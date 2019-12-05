Kendall Jenner ve Bella Hadid plaja damga vurdu

Son dönemde podyum dünyasının en popüler modelleri arasında yer alan Kendall Jenner ile Bella Hadid tatile çıktı. Aynı zamanda çok yakın arkadaş olan ikili Miami'de görüntülendi.

Modellere, zaman zaman şarkıcı Fai Khadra ve Kourtney Kardashian da eşlik etti.

Bir süre güneşlenen model arkadaşlar şezlongta şakalaştı. Plajda ilgi odağı olan ikiliden Hadid daha sonra soluğu denizde alarak jet-ski kullandı.

Hadid'in denizde olduğu bu anlarda ise Kendall konakladıkları otelin havuzuna kendini bıraktı.