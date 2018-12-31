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Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian’dan kar pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 10:49 | Son Güncelleme

Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian dün sosyal medya hesaplarından sıcak bir paylaşım yaptı. Bikiniyle kara çıkan kardeşler milyonlarca beğeni aldı...

23 yaşındaki Amerikalı model Kendall Jenner, -2 derece havada bikiniyle poz verdi. Bu pozunun ardından ablası Kourtney Kardashian da kardeşine özenip seksi bir paylaşım yaptı.

-2 derecede bikinili poz

Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner, buz gibi havada bikiniyle poz verdi.
Instagram hesabından paylaşım Kendal Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine adından söz ettirmeyi başardı
-2 derece soğuklukta karların üzerinde bikiniyle poz veren Kendall Jenner, paylaşımına "Hava çok soğuk" notunu ekledi.
Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian Noel tatili için Colorado Aspen’e gitti. 39 yaşındaki Kourtney da kardeşinin ardından benzer bir poz verdi.
Dondurucu soğuğa rağmen ikilinin gülerek verdikleri pozlar ve rahatlıkları ise ‘Donacaklar’ gibi yorumlara neden oldu…
Kendall ‘Hava çok soğuk’ diye paylaşım yaparken, Kourtney ise verdiği pozu kardeşi Kendall’dan ilham alarak çektirdiğini belirtti.
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Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian kendall jenner

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