Kendall Jenner ve NBA yıldızı Devin Booker plajda yakalandı

Daha önce Blake Griffin, Kyle Kuzma, Ben Simmons, D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson gibi basketbolcularla birlikte olan Kendall Jenner; ilk kez nisan ayında Los Angeles’tan Arizona’ya giderken objektiflere yakalandığı NBA yıldızı Devin Booker ile iki gün üst üste görüntülendi.

Booker ile önceki gün Malibu'da yediği akşam yemeği sonrası objektiflere takılan ve panik yaşayan Kardashian Ailesi üyelerinden Jenner artık ilişkisini gizlemiyor.



Malibu’da plaj gezisinde romantik anlar yaşayan ve görüntülendiğini fark eden çift biraz mahremiyet isteyerek merdivenlerin arkasına gizlendi. Merdivenlerde sıcak anlar geçiren ünlü çift kimseyi umursamadı.



