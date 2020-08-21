MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner ve NBA yıldızı Devin Booker plajda yakalandı

Kendall Jenner ve NBA yıldızı Devin Booker plajda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Podyum dünyasının aranılan modeli Kendall Jenner ile NBA yıldızı Devin Booker akşam yemeğinde görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini ilan etti. Booker ve Kendall Jenner plajda aşka geldi.

Kendall Jenner ve NBA yıldızı Devin Booker plajda yakalandı

Daha önce Blake Griffin, Kyle Kuzma, Ben Simmons, D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson gibi basketbolcularla birlikte olan Kendall Jenner; ilk kez nisan ayında Los Angeles’tan Arizona’ya giderken objektiflere yakalandığı NBA yıldızı Devin Booker ile iki gün üst üste görüntülendi.

Ekran Alıntısı

Booker ile önceki gün Malibu'da yediği akşam yemeği sonrası objektiflere takılan ve panik yaşayan Kardashian Ailesi üyelerinden Jenner artık ilişkisini gizlemiyor.

BGUS_1979864_013
Malibu’da plaj gezisinde romantik anlar yaşayan ve görüntülendiğini fark eden çift biraz mahremiyet isteyerek merdivenlerin arkasına gizlendi. Merdivenlerde sıcak anlar geçiren ünlü çift kimseyi umursamadı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
O olaydan sonra isyan etti! 'Yeter bu ne böyle?'O olaydan sonra isyan etti! 'Yeter bu ne böyle?'
Cardi B hedefini belirledi: ‘Nurbanu-Safiye Sultan’Cardi B hedefini belirledi: ‘Nurbanu-Safiye Sultan’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chloe Loughnan Serdar Ortaç'a geliyor! 'Sevgilim için sorun yok'
Eski eşi geliyor! 'Sevgilim için sorun yok'
Issız adam Halil Sezai plajda!
Issız adam Halil Sezai plajda!
43 yaşındaki Tuba Ekinci kusursuz vücuduyla büyüledi
Tuba Ekinci kusursuz vücuduyla büyüledi
Yusuf Güney polislerin görevden uzaklaştırılmasına isyan etti
O olaydan sonra isyan etti! 'Yeter bu ne böyle?'
Ozan Güven hastaneye koştu! Dikiş atıldı
Kafası yarıldı! Sabaha karşı hastaneye...
Madalina Ghenea'ın yüzü gülmedi
Bir türlü yüzü gülmedi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.