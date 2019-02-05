Kendall Jenner'in Vogue dergisine verdiği poz olay oldu! Milyonlarca kişi beğeni yağmuruna tuttu

Ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak poz veren Jenner'ın görüntüleri yürekleri hoplattı.

Fotoğrafını dakikalar içinde milyonlarca kişi beğendi

1 Madonna'dan Adriana Lima'ya, Kate Moss'tan Lady Gaga'ya kadar birçok ünlüyle çalışan Türk fotoğrafçı Mert Alaş bu kez Kim Kardashian'ın kardeşi Victoria's Secret modeli Kendall Jenner ile çalıştı.

2 Vogue dergisinin İtalya edisyonu için poz veren Kendall fotoğraflarını instagram hesabından da paylaştı. Kısa sürede 3 milyonu aşkın beğeni alan kareler binlerce yorum aldı.

3 Kendall bunu, ''şimdiye kadar yaptığım en sevdiğim çekimlerden biri. Rüyam gerçek oldu'' diye yorumladı. 23 yaşındaki modelin kusursuz fiziğinin sırrı takipçilerinin en çok sorduğu sorulardandı. İşte Kendall'ın vücudunu formda tutmak için yaptığı şeyler...

KİŞİSEL BİR EĞİTMENİ VAR Birçok ünlü gibi Kendall'ın da kişisel bir antrenörü var. Elle Australia’ya göre, kız kardeşi Khloe Kardashian’ın formda kalmasına yardımcı olan ünlü eğitmen Gunnar Peterson ile birlikte çalışıyor.

KARIN KASI VE KALÇALARI İÇİN AYRI EGZERSİZ PROGRAMI VAR Vogue fotoğraflarını yayınladıktan sonra Kendall'ın kalçalarının estetik olup olmadığı en çok tartışılan konulardan biri oldu. Ancak Kendall bu popo ve karın kaslarının sadece antrenmanla ilgili olduğunu söylüyor. 13 hareketten oluşan programın 11 dakikadan oluştuğunu söyleyen model kalça ve karın kası dışında kol bacaklarını da geliştiriyor.

ATA BİNİYOR ''Tüm gün ata binebilirim'' diyen Kendall, atlar sanırım en iyi antrenörüm, şaka yapmıyorum diye konuşuyor.