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Kendall Jenner'in Vogue dergisine verdiği poz olay oldu! Milyonlarca kişi beğeni yağmuruna tuttu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

Victoria's Secret modeli Kendall Jenner Vogue dergisinin İtalya edisyonuna poz verdi. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifi karşısına geçen Kendall, çıplak pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak poz veren Jenner'ın görüntüleri yürekleri hoplattı.

Fotoğrafını dakikalar içinde milyonlarca kişi beğendi

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Madonna'dan Adriana Lima'ya, Kate Moss'tan Lady Gaga'ya kadar birçok ünlüyle çalışan Türk fotoğrafçı Mert Alaş bu kez Kim Kardashian'ın kardeşi Victoria's Secret modeli Kendall Jenner ile çalıştı.

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Vogue dergisinin İtalya edisyonu için poz veren Kendall fotoğraflarını instagram hesabından da paylaştı. Kısa sürede 3 milyonu aşkın beğeni alan kareler binlerce yorum aldı.

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Kendall bunu, ''şimdiye kadar yaptığım en sevdiğim çekimlerden biri. Rüyam gerçek oldu'' diye yorumladı. 23 yaşındaki modelin kusursuz fiziğinin sırrı takipçilerinin en çok sorduğu sorulardandı. İşte Kendall'ın vücudunu formda tutmak için yaptığı şeyler...

KİŞİSEL BİR EĞİTMENİ VAR

KİŞİSEL BİR EĞİTMENİ VAR
Birçok ünlü gibi Kendall'ın da kişisel bir antrenörü var. Elle Australia’ya göre, kız kardeşi Khloe Kardashian’ın formda kalmasına yardımcı olan ünlü eğitmen Gunnar Peterson ile birlikte çalışıyor.

KARIN KASI VE KALÇALARI İÇİN AYRI EGZERSİZ PROGRAMI VAR

KARIN KASI VE KALÇALARI İÇİN AYRI EGZERSİZ PROGRAMI VAR
Vogue fotoğraflarını yayınladıktan sonra Kendall'ın kalçalarının estetik olup olmadığı en çok tartışılan konulardan biri oldu. Ancak Kendall bu popo ve karın kaslarının sadece antrenmanla ilgili olduğunu söylüyor. 13 hareketten oluşan programın 11 dakikadan oluştuğunu söyleyen model kalça ve karın kası dışında kol bacaklarını da geliştiriyor.

ATA BİNİYOR

ATA BİNİYOR
''Tüm gün ata binebilirim'' diyen Kendall, atlar sanırım en iyi antrenörüm, şaka yapmıyorum diye konuşuyor.

SAĞLIKLI BESLENİYOR

SAĞLIKLI BESLENİYOR
Kendall, Harper's Bazaar'a verdiği röportajda, yağsız tavuk ve kahverengi pilav yediğini ve sebzeleri her zaman çiğ tükettiğini söylemişti. Bununla birlikte hafta sonları pizza ile kaçamak yaptığını da itiraf ediyor.
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