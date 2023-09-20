HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendi 7, dayısı 8 yaşında... Aynı sınıfta okuyorlar! "Oyun oynuyorum onunla"

Kendi 7, dayısı 8 yaşında... Aynı sınıfta okuyorlar! "Oyun oynuyorum onunla"

20.09.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ayşenil Kaya (7) ile dayısı Uğur Arslantürk (8) aynı sınıfta okuyor. Aynı sırayı paylaşan dayı- yeğen, okula birlikte gelip gidiyor. Dayısıyla aralarının çok iyi olduğunu belirten Ayşenil Kaya, "Oyun oynuyorum onunla, top oynuyorum" dedi. Uğur Arslantürk ise "Ayşenil ile iyi anlaşıyorum. Bazen top oynuyoruz, bazen boyama yapıyoruz, bazen de zıpzıpa biniyoruz" diye konuştu.

Kendi 7, dayısı 8 yaşında... Aynı sınıfta okuyorlar! "Oyun oynuyorum onunla"

Merkeze bağlı Yakaören Köyü İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi Ayşenil Kaya, dayısı Uğur Arslantürk ile aynı sınıfı paylaşıyor. Kaya ve Arslantürk okula birlikte gelip, gidiyor.

ilkokul-ogrencisi-dayi-yegen-ayni-sinifta-egitim-goruyor_9471_dhaphoto3

Aynı sırada oturan, teneffüslerde birlikte oynayan dayı ve yeğen tüm günlerini beraber geçiriyor.

ilkokul-ogrencisi-dayi-yegen-ayni-sinifta-egitim-goruyor_9471_dhaphoto4

"BERABER OKULA GELİP, GİDİYORUZ"

Dayısıyla aralarının çok iyi olduğunu belirten Ayşenil Kaya, "Oyun oynuyorum onunla, top oynuyorum. Derslerimize çalışıyoruz. Onunla beraber okula gelip, gidiyoruz" dedi.

ilkokul-ogrencisi-dayi-yegen-ayni-sinifta-egitim-goruyor_9471_dhaphoto5

"AYŞENİL İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

Uğur Arslantürk de "Ayşenil ile iyi anlaşıyorum. Bazen top oynuyoruz, bazen boyama yapıyoruz, bazen de zıpzıpa biniyoruz. Teneffüslerde de beraber oynuyoruz. Yeğenimi çok seviyorum" diye konuştu.

ilkokul-ogrencisi-dayi-yegen-ayni-sinifta-egitim-goruyor_9471_dhaphoto2

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hediyesini gören Akşener'den ilginç yorum! "Bundan sonra 'elif' olacağım"Hediyesini gören Akşener'den ilginç yorum! "Bundan sonra 'elif' olacağım"
12 milyon TL'lik araç iddiası olay oldu! Sinan Oğan'dan açıklama geldi12 milyon TL'lik araç iddiası olay oldu! Sinan Oğan'dan açıklama geldi
Polis neden ağladığını sorunca hayrete düşürdü! "Ben insan değil miyim?"Polis neden ağladığını sorunca hayrete düşürdü! "Ben insan değil miyim?"
Anahtar Kelimeler:
Isparta

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.