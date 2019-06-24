Kendi acısını unutup, kızına uzanacak yardım elini bekliyor

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta meme kanseriyle mücadele eden 33 yaşındaki anne Bahar Taşkıner, kendi acısını unutup beyin felci, sara, mikrosefali hastası olan 5 yaşındaki kızı Amara Elif'in derdine düştü. Eşi de sara hastası olan Bahar Taşkıner, kızınn tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor.

Muş'ta yaşamlarını sürdüren Niyazi ve Bahar Taşkıner, 2006 yılında yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Mutlu bir yaşam sürdüren çifte kötü haber evliliklerinin 6'ncı ayında verildi. Muayene için gittikleri hastanede Niyazi Taşkıner'in epilepsi hastası olduğu tespit edildi. Hastalıkla ilgili tedaviye başlayan çiftin bir süre sonra kızları dünyaya geldi. Tuana ismini verdikleri kızlarıyla yaşamlarını sürdüren Taşkıner çiftinin kızları Amara Elif, doğum sırasında yeterli oksijen gitmemesi sebebiyle beyin felci geçirdi. Felçi olarak dünyaya gelen Amara Elif'in tedavisine başlandı. Bir süre Muş'ta tedavi edilen küçük kız Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gönderildi. Malatya'da kiraladıkları bir eve yerleşen aile, burada beyin felci teşhisi konulan kızlarında halk arasında sara olarak tanınan epilepsi ve mikrosefali hastalığının da olduğunu öğrendi. Yüzde 40 engelli olan eşine verilen aylıkla burada yaşamlarını sürdüren ailede anne Bahar Taşkıner'e de 'meme kanseri' tanısı kondu. Burada tedaviye başlayan anne maddi imkansızlıklar sebebiyle ailesiyle birlikte Muş'a dönmek zorunda kaldı.

Anne Taşkıner, "Malatya'da kızımın tedavisini sürdürürken meme kanseri olduğumu öğrendim. Maalesef çok kötü ve zor zamanlar geçirdik. Sonrasında kemoterapiler almaya başlayınca, kızıma bakamayacak hale geldiğim için Muş'a geri dönmek zorunda kaldık. Ben kemoterapi almaya gittiğimde, kızım yalnız kalıyordu ve çoğu zaman birlikte götürüyordum. Çok zor zamanlar geçirdim" dedi.

'KIZIMIN ÇIĞLIK ATMASINI İSTEMİYORUM'

Tedavisi devam eden kızı Amara Elif'in çığlık atması, ağlaması ve vücudunu kasmasına dayanamadığını söyleyen Taşkıner, "Şu an kızım çok acı çekiyor. Gece-gündüz neredeyse çığlık çığlığa ve sadece bağırıyor, ağlamıyor. Ben kızımın çığlık atmasını istemiyorum. Onun acı çekmesini istemiyorum. Sadece huzurlu yaşasın istiyorum. Acı çekmeden yaşasın istiyorum. Tek derdimiz; çocuğumuzun bu çığlıklarının dinmesi ve bunun sebebinin bulunmasıdır" diye konuştu.

Kızı Amara Elif için özellikle devlet büyüklerinden destek beklediklerini ifade eden anne Bahar Taşkıner, şunları söyledi:

"Kızımın derdine, derman olunmasını istiyorum. Ayaklarında yamukluklar başladı, kalça çıkıntılarına kadar gidecek şekilde. Bunun için haftanın neredeyse 5-6 günü fizik tedavi alması lazım. Hastanenin bizlere verdiği sadece iki gün ve 40 dakika, bu benim kızıma yetmiyor. Yoksa kasılmasından dolayı, çocuğum iki büklüm olacak. Muş Valiliği tarafından yasal bağış izni verildi. Kızımın adına yardım etmek isteyenler olursa; '0095875497415001' bu hesaba ya da 'IBAN; TR67 0001 0000 9587 5497 4150 01' üzerinden bağışlarını yapabilirler. Ayrıca, AMARA yazıp 1680'e SMS atanlar olursa, kızıma 10 TL bağışta bulunabilirler."